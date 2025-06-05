Президент Дональд Трамп, как сообщает Wall Street Journal (WSJ), теряет терпение из-за критики со стороны Илона Маска в адрес «одного прекрасного» налогового законопроекта. Этот конфликт обострил отношения между двумя самыми влиятельными фигурами в США — фактически, дружбе Трампа и Маска пришел конец.

По словам высокопоставленных чиновников, глава Белого дома был неприятно удивлен резкими публичными заявлениями Маска, особенно с учетом их тесного взаимодействия в течение нескольких месяцев. Один из источников заявил, что президент был «озадачен» неожиданной переменой тона со стороны Маска. Глава Tesla и SpaceX назвал законопроект в соцсетях «омерзительным» и призвал всех своих 200 млн подписчиков добиваться от конгрессменов отклонения инициативы со словами: «УБЕЙТЕ ЗАКОН».

Раздражение Маска, по данным источников WSJ, вызвано недавним решением Белого дома отозвать кандидатуру Джареда Айзекмана — его союзника — на пост главы NASA. Маск воспринял это как предательство, особенно после крупных пожертвований в избирательную кампанию Трампа. Айзекман тесно связан со SpaceX и считался фаворитом на должность.

В Белом доме отвергли обвинения Маска, заявив, что он руководствуется личными интересами — в частности, положениями законопроекта, отменяющими налоговые льготы для электромобилей. Tesla — один из мировых лидеров в этой сфере, потому закон будет невыгодным для компании.

На прошлой неделе Маск и Трамп еще пытались показать публике свою дружбу — они устроили теплую прощальную церемонию в Овальном кабинете, Трамп передал миллиардеру символический ключ от Белого дома. Однако на деле, как отмечает издание, между Трампом и Маском давно накапливались противоречия, в том числе по вопросам внешней торговли. Последний конфликт с налоговой реформой может означать более глубокий разрыв.

Советники президента стараются сгладить ситуацию, но подчеркивают, что Трамп злопамятен. Пока неясно, повлияет ли критика Маска на поддержку республиканцев в Конгрессе. В Сенате исход голосования по закону остается на грани — даже небольшое число перебежчиков может заблокировать его принятие до намеченного дедлайна 4 июля.



