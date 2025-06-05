Президент Дональд Трамп распорядился начать судебное расследование против бывших помощников Джо Байдена. Он подозревает, что они скрывали ухудшение его здоровья и вводили общественность в заблуждение, используя автоматическую подпись для подписания официальных документов от имени Байдена.

«Это одна из самых тревожных афер в истории США», — утверждает Трамп. Он поручил Белому дому и Минюсту выяснить, кто фактически управлял страной в последние месяцы правления Байдена.

Трамп потребовал изучить все заявления и действия помощников, которые могли скрывать физическое или ментальное состояние Байдена. Расследование также проверит, подписывал ли он документы сам, или за него это делали с помощью автоподписей, в том числе при выдаче помилований.

Байден сообщил Politico, что отвергает все обвинения со стороны команды Трампа, назвав их абсурдными.

«Все решения принимал я. Это касается помилований, указов, законопроектов. Обвинения Трампа — ложь и отвлекающий маневр», — отметил бывший президент. Он обвинил республиканцев в том, что они пытаются прикрыть свои законы, которые «повышают цены для простых семей и сокращают помощь нуждающимся». В частности, речь идет о налоговом законопроекте, который увеличит долговую нагрузку США почти на $2,4 трлн.

Палата представителей уже начала собственное расследование против Байдена. Глава комитета по надзору Джеймс Комер заявил, что вызовет бывшего лечащего врача Байдена, а также его ближайших помощников, включая Рона Клейна, Майка Донилона и Аниту Данн.

По словам Комера, эти люди были свидетелями состояния Байдена и должны рассказать, кто реально принимал решения.

Демократы называют расследование «политическим спектаклем‎»‎. Бывший президент Билл Клинтон заявил в интервью CBS, что Байден оставался в здравом уме. «Мы много говорили. Я ни разу не подумал, что он не справляется», — сказал Клинтон.



