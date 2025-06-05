Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в страну гражданам 12 государств. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

С 9 июня попасть в США не смогут жители Афганистана, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Эти страны, по мнению американской администрации, представляют высокий уровень угрозы для национальной безопасности.

Кроме того, частично ограничен въезд гражданам Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

Указ предусматривает исключения. Въезд разрешен постоянным резидентам США, владельцам дипломатических виз, виз ООН и НАТО, спортсменам и лицам, въезд которых соответствует национальным интересам страны.

«Мы восстановим запрет на въезд, который некоторые называют «запретом Трампа», и не пустим радикальных террористов в нашу страну», — заявил президент. Он добавил, что список может быть расширен, так как «угрозы возникают по всему миру».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон подчеркнула, что этот шаг направлен на защиту американцев от «опасных иностранных субъектов».

Впервые Трамп ввел такой запрет в 2017 году. Тогда под ограничение попали девять стран. Запрет оспаривался в судах, но в итоге был признан законным Верховным судом. В 2021 году президент Джо Байден отменил указ, подписанный своим предшественником.