ПОЛИТИКА
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Россия запретила British Council
Генпрокуратура РФ обвинила организацию в дискредитации российской политики под видом образовательной деятельности
Россия запретила British Council
British Council / Reuters
час назад

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность международной организации The British Council нежелательной в стране. Россия обвиняет ее в создании сети агентов британского влияния под прикрытием образовательных и культурных программ.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности международной организации The British Council нежелательной в Российской Федерации», — сообщили в ведомстве, отметив, что организация подотчетна британскому парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством Великобритании.

По данным прокуратуры, «прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку, на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики».

В Генпрокуратуре также обвинили British Council в активной пропаганде запрещенного в России ЛГБТ-движения и реализации проектов по дискредитации внутренней и внешней политики РФ. Целью организации назвали «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности».

Согласно заявлению прокуратуры, в рамках консорциума с другими нежелательными организациями British Council проводит программу «культурного взаимодействия по сплочению антироссийского прибалтийского сообщества». «Своей главной миссией участники видят создание «мировой сети агентов британского влияния», — утверждают в ведомстве.

ФСБ России поддержала обвинения, заявив, что British Council отведена «ведущая роль в британских зарубежных стратегических операциях». «Значимость указанной структуры для английских мероприятий влияния настолько высока, что его интересы продвигаются всей государственной машиной Соединенного Королевства», — заявил представитель спецслужбы.

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