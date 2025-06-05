Украине не удалось уничтожить столько российских самолетов, сколько рассчитывали в Киеве изначально, пишет Reuters. По данным американских чиновников, удар дронов повредил до 20 стратегических бомбардировщиков РФ, из которых около 10 — полностью выведены из строя. Это вдвое меньше, чем заявил президент Владимир Зеленский — ранее он говорил, что операция «Паутина» уничтожила 41 самолет.

Тем не менее, Вашингтон считает операцию значимой. Один из собеседников Reuters предупредил: атака может подтолкнуть Москву к более жесткой позиции на переговорах и к широкому возмездию. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил: атака по ядерной триаде резко повышает риск эскалации.

По словам самого Трампа, президент РФ Владимир Путин во время телефонной беседы 4 июня пообещал, что Москве «придется ответить на недавнее нападение на аэродромы».

Операция «Паутина» стала самой дерзкой за всю войну. СБУ утверждает, что готовила ее полтора года. 1 июня дроны с взрывчаткой тайно провезли вглубь России в контейнерах, замаскированных под деревянные ящики, и вывезли на грузовиках к авиабазам. Оттуда они взлетели с дистанционным управлением и поразили цели на четырех военных аэродромах, в том числе в Иркутске, Мурманске, Рязани и Иваново.

Украинские спецслужбы утверждают, что нанесенный ущерб превышает $7 миллиардов. Однако в действительности речь идет о гораздо меньшей сумме, отмечает Reuters. Под удар попали стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160, а также редкие самолеты А-50. Минобороны России признало инцидент и сообщило о возгорании нескольких самолетов.

Несмотря на то что Киев не смог исполнить операцию в ее изначальном варианте, ее все равно можно считать успешной, констатируют собеседники Reuters. Удар поднял боевой дух украинцев и показал, что Киев может наносить удары на расстоянии свыше 4 тыс. километров от фронта.