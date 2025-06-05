Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что администрация Дональда Трампа продолжает поддерживать Североатлантический альянс. Одновременно он настаивает на необходимости увеличения военных расходов со стороны всех стран-членов НАТО.

Об этом Хегсет сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. По его словам, Вашингтон по-прежнему считает НАТО важнейшим элементом глобальной безопасности.

«Быть лидером нелегко, особенно при таком разнообразии взглядов. Но все участники разделяют общее понимание и приверженность коллективной обороне», — подчеркнул Хегсет.

Он добавил, что никто не сделал для НАТО больше, чем Дональд Трамп. США ожидают, что каждая страна альянса будет тратить на оборону не менее 5% ВВП.

«Это знак признания реальных угроз, с которыми мы сталкиваемся», — отметил министр.

Хегсет заявил, что Соединенные Штаты гордятся своей ролью в альянсе, но не намерены нести основное бремя в одиночку.

«Сдерживание и мир посредством силы — это правильно, но этого нельзя достичь, полагаясь исключительно на США», — подчеркнул он.

В свою очередь, Марк Рютте подтвердил, что Вашингтон с самого начала обозначил четкие ожидания. Он напомнил, что 24–25 июня в Гааге состоится саммит НАТО. Там планируется утвердить новую целевую планку по оборонным расходам.

«Чтобы достичь целей, потребуется значительно увеличить вложения. Это поможет выровнять уровень между Европой, Канадой и США», — сказал Рютте.

Он добавил, что на саммите будет согласован план по развитию военных возможностей НАТО. В их числе — системы ПВО, мобильные силы, ракеты большой дальности и новые средства командования.