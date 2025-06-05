ПОЛИТИКА
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Казахстан готовит территориальную оборону
Сенат Казахстана одобрил закон о территориальной обороне, который предусматривает создание новой системы мобилизации и привлечения добровольцев
Казахстан готовит территориальную оборону
Казахстанские военнослужащие / Министерство обороны Казахстана
час назад

Сенат Казахстана одобрил закон «О территориальной обороне РК» и связанные с ним поправки.

По словам сенатора Галиаскара Сарыбаева, цель закона — создать эффективную систему территориальной обороны, повысить мобилизационную готовность и обеспечить безопасность населения в чрезвычайных ситуациях.

Закон определяет территориальную оборону как самостоятельное направление в системе обороны. В нем зафиксированы цели, задачи, принципы, а также меры реализации. Документ предусматривает отдельное финансирование, а также нормы, регулирующие деятельность территориальных военных органов и частей.

В документ включены новые термины: «доброволец» и «формирование самообороны». Определены полномочия президента, подчиненных ему органов, правительства, Минобороны, Генштаба, центральных и местных исполнительных органов. Зафиксированы права и обязанности юридических и физических лиц.

Согласно закону, в систему обороны войдут территориальные войска, силовые структуры, спецформирования и добровольцы. Добровольческие отряды смогут выполнять боевые задачи в составе Вооруженных сил.

Замминистра обороны Султан Камалетдинов заявил, что закон принимается с учетом меняющейся геополитической ситуации. По его словам, предугадать все угрозы невозможно, и не все удается защитить заранее.

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