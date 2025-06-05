Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что сирийские власти предоставили инспекторам агентства доступ к ядерным объектам, вызывающим вопросы. Об этом он заявил в интервью Associated Press по итогам визита в Дамаск и встречи с президентом Ахмедом аш-Шара.

«Как агентство, мы стремимся добиться полной ясности в отношении некоторых видов деятельности, которые, по нашему мнению, были связаны с ядерной программой в прошлом», — сказал Гросси.

Он уточнил, что признаки утечки радиации выявлены не были. Однако, по его словам, сохраняются опасения, что обогащенный уран может храниться в нераскрытом месте и быть повторно использован, вывезен или продан.

Гросси отметил, что переходная администрация Сирии демонстрирует стремление к международному сотрудничеству.

«Президент аш-Шара продемонстрировал очень конструктивный подход к взаимодействию с агентством и выразил готовность обеспечить выполнение необходимой работы», — добавил он.

По его словам, сирийская сторона согласилась предоставить немедленный доступ к прежним ядерным объектам. МАГАТЭ рассчитывает завершить инспекции в течение нескольких месяцев.

Гросси также сообщил, что президент аш-Шара выразил заинтересованность в мирном использовании ядерной энергии в будущем.