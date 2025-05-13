США и Китай достигли соглашения о временном снижении взаимных тарифов, что вызвало резкий рост мировых акций и падение цен на золото и курсов защитных валют в понедельник. По итогам переговоров в Женеве Вашингтон снизит пошлины на китайский импорт со 145% до 30%, а Пекин — со 125% до 10% на период 90-дневных переговоров.

Фондовые индексы США продемонстрировали значительный рост: S&P 500 поднялся на 3,3%, а технологический Nasdaq прибавил 4,4%. В совместном заявлении стороны подчеркнули важность двусторонних торговых отношений для обеих стран и мировой экономики.

В результате индекс доллара укрепился на 1,17%, в то время как японская иена упала на 2,1% до 148,39 за доллар. Швейцарский франк снизился на 1,8%, что стало облегчением для экспортеров и центрального банка Швейцарии.

«Это классическое восстановление после обвального падения рынка, — заявила Джина Болвин, президент Bolvin Wealth Management Group в Бостоне. — Рынок преодолевает уровни сопротивления, и если это сохранится, это будет большой «ПОБЕДОЙ» для Трампа, для акций и для инвесторов».

Главный валютный стратег Societe Generale Кит Джакс назвал тарифную паузу «существенным облегчением» для США и Китая. На фоне тарифной неопределенности данные показали, что индекс цен производителей в Китае в апреле упал максимально за шесть месяцев.

Позитивная динамика наблюдается и на других рынках: цена на нефть Brent выросла почти на 1,9% до $65,10 за баррель. Европейский индекс STOXX 600 поднялся на 1,2%, а гонконгский Hang Seng прибавил почти 3%.

Однако некоторые аналитики предупреждают, что это не конец непредсказуемых торговых переговоров. Шелдон Макдональд, инвестиционный директор британской компании Marlborough, отметил, что даже 30-процентные тарифы США на товары из Китая по-прежнему «негативно» влияют на рост.

Аналитики Citi напомнили о непродолжительном торговом перемирии во время первого президентства Трампа в 2018-2019 годах, когда стороны договорились о 90-дневной паузе в повышении тарифов, после чего напряженность возобновилась.

«Потребуется время, чтобы получить больше ясности, — сказал Джон Правин, управляющий директор и соинвестиционный директор Paleo Leon в Нью-Джерси. — До тех пор, пока у нас не будет окончательного соглашения с обеих сторон, когда Трамп и китайский президент Си встретятся и пожмут руки, только тогда мы начнем видеть голубое небо».