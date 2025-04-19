Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит официальный визит в Алжир 20-21 апреля 2025 года. В ходе визита он проведет ряд важных встреч, включая сопредседательство в третьем заседании Совместной группы планирования (СГП) Турции и Алжира вместе с министром иностранных дел, национальной диаспоры и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом.

Ожидается, что Фидан будет принят президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Также в программу включено официальное открытие Генерального консульства Турции в Оране.

Во время визита планируется обсудить подготовку к предстоящему визиту президента Теббуна в Турцию и заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, укрепление договорной базы между странами и ускорение переговоров по соглашениям, которые предполагается подписать.

Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству для достижения целевого товарооборота в 10 млрд долларов. Фидан подчеркнет «важность развития существующего энергетического сотрудничества с Алжиром для энергобезопасности Турции» и обсудит «проекты и партнерства, которые могут быть развиты на взаимовыгодной основе в области оборонной промышленности».

Также ожидается обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию в регионе Сахель, Ливии, Сирии и секторе Газа.

Последняя двусторонняя встреча между главами МИД Турции и Алжира состоялась 21 февраля 2025 года в Йоханнесбурге в рамках встречи министров иностранных дел G20. Министр иностранных дел Алжира Аттаф также принял участие в 4-м Анталийском дипломатическом форуме 11-13 апреля 2025 года.

Визиты президента Турции в Алжир в феврале 2018 и январе 2020 годов придали новый импульс двусторонним отношениям. Во время визита в 2020 году было принято решение о создании Совета сотрудничества высокого уровня, первое заседание которого состоялось 16 мая 2022 года во время визита президента Алжира Теббуна в Турцию. На встрече, в которой президента Теббуна сопровождали девять министров, были подписаны 15 соглашений и совместное заявление.

Алжир является одним из важнейших торговых партнеров Турции в Африке и имеет стратегическое значение для диверсификации энергетического импорта Турции. В стране зарегистрировано около 1400 турецких компаний, из которых 60 — строительные. Прямые турецкие инвестиции в Алжир составляют 6 млрд долларов. В 2024 году общий товарооборот составил 6,42 млрд долларов.