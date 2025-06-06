Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично подтвердил, что Израиль оказывает поддержку вооруженной группе в Газе, противостоящей ХАМАС. Речь идет о клане, связанном с бедуинским племенем под руководством Яссера Абу-Шабаба, которого СМИ называют лидером «преступной банды, занимающейся разграблением гуманитарной помощи» в районе Рафаха.

Поводом для признания стали слова бывшего министра обороны Авигдора Либермана, который в эфире гостелеканала Kan обвинил правительство в передаче оружия «преступникам и рецидивистам». В ответ Нетаньяху заявил в соцсетях: «Что плохого в том, что службы безопасности задействовали клан в Газе против ХАМАС? Это спасает жизни наших солдат».

Эксперт по палестинским вопросам Михаэль Мильштейн из тель-авивского центра имени Моше Даяна сообщил, что клан Абу-Шабаба частично базируется в египетском Синае и известен участием в наркотрафике и других криминальных схемах. По его словам, Абу-Шабаб ранее отбывал срок в тюрьме ХАМАС, а недавно его же племенные старейшины назвали его «гангстером и коллаборантом».

По данным Европейского совета по международным отношениям (ECFR), брат Абу-Шабаба был убит боевиками ХАМАС, а сам он содержался в заключении за наркоторговлю. Израильские военные, как утверждает Мильштейн, передали этой группировке оружие, финансирование и защиту в обмен на ее антагонизм к ХАМАС.

Сама группировка, называющая себя «Народные силы», отвергла обвинения в коллаборационизме, заявив, что действует независимо и использует «простое, устаревшее оружие», полученное от «своего народа».

ХАМАС, в свою очередь, обвинил группировку в предательстве и заявил о «координации мародерствующих банд с оккупационными силами», что, по их мнению, приводит к гуманитарным катастрофам и саботажу доставки помощи.

Мильштейн назвал действия Израиля попыткой создать прокси-силу, но подчеркнул: «Это не стратегия, а фантазия. Очень надеюсь, что это не закончится катастрофой».