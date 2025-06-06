Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов признать палестинское государство.

Выступая в эфире телеканала RTL, он подчеркнул: Франция не рассматривает этот шаг как символический.

«Если мы признаем палестинское государство, это будет сделано для того, чтобы что-то изменить и сделать его существование более надежным», — сказал министр.

Он добавил, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Франция несет особую ответственность за палестинский вопрос.

Барро сообщил, что на конференции ООН по Палестине, которая пройдет 17–20 июня в Нью-Йорке под сопредседательством Франции и Саудовской Аравии, Париж озвучит конкретные обязательства, направленные на устранение препятствий к признанию.

При этом он не уточнил, будет ли решение о признании принято уже на этой конференции.

Франция вновь напомнила об условиях, без которых признание невозможно. Среди них — освобождение всех пленных, удерживаемых ХАМАС, полное разоружение движения, его исключение из управления, признание Израиля и проведение реформ в палестинском руководстве.