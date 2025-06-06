Некоторые американские законодатели не понимают масштабов российской кампании перевооружения, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу, через день после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Я встретился с несколькими сенаторами на Капитолийском холме и сказал им: пожалуйста, посмотрите на перевооружение, которое проводит Россия, — сообщил Мерц на деловой конференции в Берлине. — Они явно не имеют представления о том, что там сейчас происходит», — добавил он, не называя имен сенаторов.

Россия перевела экономику на военные рельсы с начала боевых действий в Украине в феврале 2022 года и заключила оружейные сделки с Северной Кореей и Ираном. Европейские чиновники считают, что Москва вскоре может оказаться в состоянии атаковать территорию НАТО.

Мерц, консерватор, пришедший к власти в мае, стал очередным европейским лидером, посетившим Трампа в надежде убедить его в необходимости поддержки Украины против российского вторжения и продолжения укрепления безопасности Европы через альянс НАТО.

Канцлер заявил, что был обнадежен словами Трампа во время их публичной встречи в Овальном кабинете, особенно «решительным нет» президента США на вопрос о планах выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Мерц поддержал требование Трампа к членам НАТО взять на себя обязательство более чем удвоить оборонные расходы до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Трамп приветствовал это обязательство в четверг и сказал Мерцу, что американские силы останутся в Германии.

«Нравится нам это или нет, мы еще долго будем зависеть от Соединенных Штатов», — заявил Мерц в пятницу.