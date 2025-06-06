Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем предложил закрепить поставки американских энергоресурсов в рамках будущего торгового соглашения с Евросоюзом.

По словам Трампа, включение нефти и газа в документ может сократить торговый дефицит США и одновременно поддержать американскую энергетику.

«У нас будет хорошая торговая сделка. Я имею в виду, полагаю, что это будет в основном определяться Европейским союзом, но вы — очень большая часть этого», — заявил он, обращаясь к Мерцу.

Трамп отметил, что США обладают большими объемами нефти и газа, и он рассчитывает, что они станут частью будущего соглашения.

«У нас так много нефти и газа», — подчеркнул он.

Поставки энергоносителей стали одной из ключевых тем визита Мерца в Белый дом. Германия, как отмечают источники, может быть заинтересована в таких контрактах, особенно на фоне роста опасений по поводу попыток восстановления энергетических связей с Россией.

После неудачных попыток договориться с Москвой бизнесмены, связанные с США и Россией, начали обсуждать возможное возобновление поставок газа через «Северный поток». Мерц, обеспокоенный этими планами, добился одобрения правительством запрета на эксплуатацию газопровода и договорился с Еврокомиссией о введении общеевропейских санкций против «Северных потоков».

В 2024 году Евросоюз импортировал из США около 51 млрд кубометров СПГ — это 45% всего европейского импорта сжиженного газа. США стали крупнейшим поставщиком. Россия поставила вдвое меньше — 25 млрд кубометров. При этом ее трубопроводные поставки в ЕС сократились с 155 до 40 млрд кубометров с 2021 года, а экспорт СПГ — напротив, вырос вдвое.

Еврокомиссия планирует добиться полного отказа от российских энергоресурсов к 2027 году. Но в ЕС сохраняются разногласия. Венгрия и Словакия выступают против прекращения трубопроводных поставок. Франция и Бельгия требуют четких юридических и экономических обоснований со стороны Брюсселя.

На фоне этих споров США активно расширяют экспортные мощности. По прогнозу Управления энергетической информации, экспорт СПГ из США в 2025 году вырастет на 17%. Это станет возможным за счет ввода в строй новых терминалов по сжижению газа.

С начала войны в Украине экспорт «Газпрома» в ЕС упал на 115 млрд кубометров в год. При этом за тот же период европейские фирмы подписали долгосрочные соглашения с американскими СПГ-проектами лишь на 23 млрд кубометров в год. Еще на 12 млрд — с объектами, которые пока не получили окончательного финансирования.

Еврокомиссия не может обязать частные компании покупать газ. Большинство стран ЕС не владеют своими энергетическими операторами. Исключение — такие компании, как французская Engie или немецкая Uniper. Остальные действуют по бизнес-логике, учитывая слабый спрос, падение потребления и законодательство ЕС.