Министерства обороны Казахстана и Великобритании подписали План военного сотрудничества на 2025–2026 годы. Церемония прошла в Лондоне в рамках визита казахстанской делегации во главе с руководителем аппарата Минобороны РК полковником Ерболом Кумарбекулы.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего взаимодействия и обозначили приоритеты на ближайшие два года. Ключевыми направлениями названы подготовка казахстанских военнослужащих в британских военных академиях, развитие миротворческих инициатив и языковое обучение.

Это соглашение стало продолжением стратегического сближения двух стран. В апреле 2024 года в Астане главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Великобритании подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о выделении 50 млн фунтов стерлингов на поддержку программ в странах Центральной Азии, включая энергетику, образование, редкоземельные металлы и торговлю.

На фоне подписанных договоренностей Казахстан также усиливает оборонную самостоятельность: в мае началось строительство нового завода по производству артиллерийских боеприпасов, включая снаряды калибра 155 мм, соответствующие стандартам НАТО. Как подчеркнули в правительстве, проект нацелен на снижение зависимости от импорта и адаптацию к условиям региональной нестабильности.