Россия готова предоставить политическое убежище Илону Маску, если он окажется в сложном положении. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Я думаю, что у Маска совсем другая игра, что ни в каком политическом убежище он не будет нуждаться, хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить», — сказал Новиков. Его слова приводит ТАСС.

По мнению депутата, конфликт Маска с Дональдом Трампом не означает автоматическую поддержку демократов.

«Есть тактические разногласия, а есть стратегические вещи, и он будет их придерживаться», — отметил Новиков.

Открытая ссора между миллиардером и президентом США началась после того, как Маск раскритиковал законопроект Трампа, который предусматривает продление налоговых льгот. По оценке экономистов, документ может увеличить дефицит бюджета США на $600 млрд. Маск назвал инициативу «омерзительным извращением».

Трамп ответил, что предпочел бы услышать критику в свой адрес, а не в адрес «большого и красивого» законопроекта. В ответ Маск заявил в соцсети X, что без его поддержки Трамп проиграл бы выборы, а демократы получили бы контроль над палатой представителей.

После этого президент США пригрозил прекратить все государственные субсидии и контракты с компаниями Маска.

Миллиардер отреагировал резко. Он написал, что Трамп фигурирует в «деле Эпштейна» — расследовании, связанном с обвинениями в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Маск утверждает, что именно по этой причине материалы по делу до сих пор не были обнародованы.

Трамп в ответ назвал Маска «психом». В соцсети X миллиардер поддержал предложение об импичменте президента и выразил одобрение идее заменить Трампа на вице-президента Джей Ди Вэнса.

Советник Маска заявил, что бизнесмен планирует «разнести» республиканцев на предстоящих выборах в конгресс и готов поддержать демократов финансово.

Перепалка сказалась и на состоянии миллиардера. По данным Bloomberg, он потерял $34 млрд, однако по-прежнему возглавляет список самых богатых людей мира с состоянием в $335 млрд.

Акции Tesla за сутки упали на 14,26%, а капитализация компании сократилась на $150 млрд— до $915,75 млрд.

По информации Politico, Белый дом рассматривает возможность телефонного разговора между Трампом и Маском, чтобы попытаться положить конец публичному конфликту.