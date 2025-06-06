ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Массовая атака на Украину
В ночь на 6 июня Россия выпустила по Украине 407 дронов и десятки ракет, под удар попали Киев, Луцк и Тернополь, погибли три спасателя
Массовая атака на Украину
Последствия российского удара в Тернополе / ГСЧС Украины
6 июня 2025 г.

В ночь на 6 июня Россия провела масштабную воздушную атаку по территории Украины.

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, были запущены 407 беспилотников. Из них 199 сбили украинские силы ПВО. Еще 169 дронов были «локационно потеряны» или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Также украинские военные сообщили об уничтожении четырех из шести выпущенных баллистических ракет «Искандер-М», 30 из 36 крылатых ракет Х-101, а также двух крылатых ракет «Искандер-К».

Одну противорадиолокационную ракету Х-31П перехватить не удалось.

Под ударом оказалась украинская столица. Киев атаковали баллистическими ракетами и дронами. По последним данным, погибли три человека. Все они — сотрудники экстренных служб. Спасатели погибли при ликвидации последствий удара.

Еще 23 человека получили ранения. Из них 14 — также сотрудники служб спасения.

Под удар попали и города на западе страны. В Луцке, по данным мэра Игоря Полищука, было зафиксировано 15 дронов и шесть ракет. Повреждена крыша одного из жилых домов, выбиты окна, пострадали коммерческие объекты и автомобили. Пять человек получили ранения.

В Тернополе, по словам мэра Сергея Надала, зафиксированы попадания по промышленным объектам и инфраструктуре. Ранения получили пять человек.

Часть города осталась без электроснабжения. Давление воды в системе снижено, возможны перебои на верхних этажах.

По словам Надала, в городе наблюдается задымление. Областной центр контроля и профилактики болезней проводит замеры воздуха.

«В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста», — обратился мэр к жителям.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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