ВОЙНА В ГАЗЕ
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Мелони: Израиль зашел слишком далеко
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что израильская операция в Газе вышла за пределы допустимого и должна быть немедленно прекращена ради защиты мирного населения
Мелони: Израиль зашел слишком далеко
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони / Reuters
6 июня 2025 г.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Израиль прекратить военные действия в секторе Газа, заявив, что масштабы атаки стали недопустимыми.

«Реакция Израиля достигла неприемлемого масштаба. Операции должны быть немедленно остановлены, чтобы обеспечить защиту гражданского населения», — сказала она во время интервью на мероприятии, организованном итальянским изданием La Verità.

Мелони подчеркнула, что Италия входит в число крупнейших поставщиков гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, она отметила важную роль арабских стран и государств Персидского залива, представивших инициативу по будущему устройству сектора. По ее словам, именно эти страны остаются ключевыми участниками возможного урегулирования.

Отвечая на вопросы о войне в Украине, Мелони заявила, что действия Москвы вызывают тревогу.

«Сигналы, поступающие из России, не внушают надежды. Даже на фоне международных призывов к миру Москва отвечает ударами по гражданской инфраструктуре и риторикой, рассчитанной на внутреннюю аудиторию», — сказала она.

Прокомментировала премьер-министр и высказывания президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что вступление Украины в НАТО не обсуждается, а Россия должна быть возвращена в международное сообщество.

По словам Мелони, при таких сигналах со стороны Запада можно было бы ожидать более конструктивных шагов от Москвы. Однако, по ее словам, «происходит обратное».

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