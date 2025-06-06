Илон Маск угрожает отказаться от поддержки республиканцев и даже вложиться в кампанию демократов, передает NBC.

После публичной ссоры с Дональдом Трампом в ночь на 6 июня миллиардер заявил, что готов финансировать оппозицию, если республиканцы поддержат налоговый законопроект президента.

Речь идет о так называемом «большом, красивом законопроекте» — ключевой инициативе Трампа.

Маск назвал его «катастрофой» и пообещал «потратить миллионы», чтобы снять с постов республиканцев, проголосовавших за документ.

«Ему все равно на Республиканскую партию», — заявил один из советников Маска в беседе с NBC.

По его словам, Маск уже не считает нужным финансировать кампанию Трампа — несмотря на то, что в 2024 году он вложил в нее $275 миллионов.

Из-за этого конфликта республиканцы оказались между двух огней.

Они боятся потерять финансовую поддержку Маска, который остается крупнейшим донором партии, либо потерять доверие Трампа — а значит, и свои места в Конгрессе.

Некоторые, как конгрессмен Дон Бейкон, предпочитают не вмешиваться.

Другие, наоборот, призывают Трампа атаковать Маска. Стив Бэннон, бывший советник Белого дома, требует расследовать дела Маска — от его гражданства до связей с Китаем.

Конфликт дошел до личных оскорблений и угроз. Маск намекнул на возможность импичмента Трампа и заявил, что президент замешан в деле Эпштейна — в крупнейшем педофильском скандале последних лет.

Трамп в ответ заявил, что отменит все субсидии компаниям Маска, включая федеральные выплаты Tesla на развитие электрокаров. Акции автопроизводителя после этого заявления упали на 14%.

Некоторые демократы радуются: такой раскол может сорвать принятие налогового закона и ударить по позициям Трампа. Но союзники бывшего президента уверены, что это временно.

«Трамп — главный. Через месяц они снова будут в Овальном кабинете, как ни в чем не бывало», — сказал NBC один из его соратников.

Вопрос в том, насколько далеко зайдет конфликт. И готов ли Маск действительно перейти на сторону демократов — или же это все часть пиар-кампании.



