Евросоюз может включить Россию в так называемый «серый список» стран, чьи механизмы борьбы с отмыванием денег признаны недостаточными. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Европейской комиссии.

По информации издания, за это решение выступает большинство депутатов Европарламента. Однако окончательное решение пока не принято.

Депутат Европарламента от Германии Маркус Фербер, курирующий экономические вопросы в Европейской народной партии, заявил: «Имеется огромная поддержка включения России в список».

Попадание в «серый список» ЕС наносит ущерб репутации страны и усложняет международные финансовые операции. Финансовые учреждения из других стран обязаны проявлять «особую осмотрительность» при работе с организациями и лицами из таких юрисдикций. Это, как отмечает FT, ведет к росту издержек и затрудняет проведение транзакций.

Новая версия списка ожидалась к публикации на текущей неделе. Однако Еврокомиссия перенесла утверждение на начало следующей недели, отменив публикацию в последний момент. Как пишет издание, причина переноса — «административная и процедурная».

Для утверждения списка требуется поддержка большинства членов Европарламента.

По данным FT, список Евросоюза традиционно соответствует перечню, составляемому FATF — международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Ранее европейский список фактически дублировал актуальный список FATF.

Россия входила в FATF с 2003 года. В 2022 году, после начала войны в Украине, ее членство было приостановлено. С тех пор организация несколько раз рассматривала возможность внесения России в «черный» или «серый» список, но каждый раз отказывалась от этого шага.

В «черном списке» FATF находятся Иран, Мьянма и КНДР. Включение в этот список означает фактическую блокировку международных банковских операций и необходимость проводить транзакции только через посредников.

В «серый список» попадают страны, которые признают замечания FATF и обещают устранить проблемы. Однако до того, как изменения будут внедрены, все финансовые операции с такими странами проходят через усиленные проверки.