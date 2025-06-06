Санкции США против четырех судей Апелляционной палаты Международного уголовного суда (МУС) поощряют тех, кто рассчитывает на безнаказанность. Об этом говорится в официальном заявлении МУС после того, как Вашингтон ввел санкции против четырех судей суда.

Судьи Апелляционной палаты рассматривают жалобы на ордера, выданные против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

В официальном заявлении МУС выразил глубокую обеспокоенность и подчеркнул, что такие действия представляют собой прямое вмешательство во внутреннюю работу суда. Гаага назвала это попыткой подорвать независимость международной судебной системы, действующей по мандату 125 государств.

«Атаки на людей, стремящихся к справедливости, не приносят пользы гражданским лицам, страдающим от конфликтов. Напротив, они лишь поощряют тех, кто рассчитывает на безнаказанность», — говорится в заявлении.

Суд отметил, что санкции направлены не только против конкретных судей, но и угрожают всей структуре МУС, включая сотрудников, граждан стран-участников и всех, кто поддерживает его деятельность. Несмотря на давление, суд пообещал продолжать работу в соответствии с Римским статутом и обеспечивать справедливость для жертв геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и агрессии.

Санкции затронули судей из Бенина, Уганды, Перу и Словении. Ранее США уже вводили ограничения против прокурора МУС Карима Хана. Из шести судей, занимающихся палестинским досье, санкции были наложены на четверых. Французский и японский судьи в список не попали, что вызвало отдельное внимание.

Нидерланды и Словения выступили с критикой действий США. Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что страна не поддерживает санкции и будет защищать независимость международных судов. Он подчеркнул, что как государство-участник и страна, на территории которой расположен МУС, Нидерланды обеспечат бесперебойную работу суда.

Словения выразила сожаление по поводу санкций, особенно с учетом того, что в список включена гражданка страны. Власти отвергли любое внешнее давление на судебные органы и пообещали поддерживать свою судью. Кроме того, Словения заявила о готовности задействовать законодательные инструменты ЕС в ответ на действия США.

С критикой санкций выступила и Amnesty International. Генеральный секретарь организации Аньес Калламар назвала меры США атакой на международное правосудие и призвала правительства, уважающие верховенство закона, встать на защиту независимости МУС. Она подчеркнула, что все ордера на арест должны быть исполнены, а расследования МУС — поддержаны.

«Международное правосудие всегда было полем боя. И мы продолжим бороться с безнаказанностью и защищать право на справедливость», — заявила Калламар.