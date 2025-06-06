Россия не будет вмешиваться в публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и его бывшим советником Илоном Маском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Это внутреннее дело Соединенных Штатов. Мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться, как-то это комментировать», — заявил представитель Кремля. Он добавил: «Уверены: президент США сам разберется с этой ситуацией».

Накануне между Трампом и Маском разгорелся беспрецедентный публичный скандал в социальных сетях. Миллиардер заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, и одобрил идею объявления импичмента действующему президенту.

Маск подверг жесткой критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и введенные Трампом импортные пошлины, предрекая американской экономике рецессию во второй половине 2025 года.

Самым скандальным обвинением стало заявление Маска в социальной сети X о том, что Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.

В ответ Трамп заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности в ведомстве по повышению эффективности правительства и «сошел с ума». Американский лидер пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и отменить все субсидии.