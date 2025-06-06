Сборная Узбекистана по футболу обеспечила себе первую в истории путевку на чемпионат мира, сыграв 0:0 с командой ОАЭ в 9-м туре третьего квалификационного раунда. Матч проходил в Эмиратах.

Узбекистану было достаточно не проиграть, чтобы досрочно выйти из группы. Сборной ОАЭ нужна была победа, чтобы сохранить шансы на второе место.

Команда из Центральной Азии уверенно справилась с задачей. Эмиратские футболисты создали лишь несколько моментов, но все их отразил голкипер Узбекистана Уткир Юсупов.

До матча власти ОАЭ предприняли меры, осложнившие приезд болельщиков из Узбекистана. Сначала были аннулированы билеты, купленные не в гостевые сектора. Затем в аэропортах по несколько часов задерживали мужчин из Узбекистана. Наконец, фанатам запретили проносить на стадион флаги на древках и мегафоны.

Официальная причина — обеспечение безопасности.

В параллельных матчах группы А играли Катар с Ираном и КНДР с Кыргызстаном. Сборная Кыргызстана сохраняет теоретические шансы на выход в следующий этап.

Ранее путевку на чемпионат мира уже гарантировала себе сборная Ирана.

Заключительный тур группы состоится 10 июня. Узбекистан сыграет дома с Катаром.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В финальной части турнира впервые примут участие 48 команд.