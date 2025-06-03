ПОЛИТИКА
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Исламофоб утопил голландское правительство
Лидер крайне правых вывел свою партию из коалиции из-за разногласий по миграционной политике
Исламофоб утопил голландское правительство
Герт Вилдерс / Reuters
3 июня 2025 г.

Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом рухнуло во вторник после того, как крайне правая Партия свободы (PVV) вышла из правящей коалиции из-за неразрешенных разногласий по вопросам предоставления убежища и миграционной политики.

Лидер PVV Герт Вилдерс не смог договориться с партнерами по коалиции — консервативно-либеральной Народной партией за свободу и демократию (VVD), центристской партией Новый общественный договор (NSC) и аграрно-популистским движением «Фермер-гражданин» (BBB) — о введении жестких ограничений на голландскую миграционную политику.

«Никаких подписей, никаких поправок, поэтому PVV покидает коалицию», — заявил Вилдерс в социальной сети X.

Вилдерс, чья партия играет ключевую роль в коалиции, настаивал на добавлении в коалиционное соглашение десяти жестких новых мер, включая закрытие границ для просителей убежища, усиление военного контроля на границах, сокращение числа центров приема беженцев и депортацию сирийских беженцев с временными видами на жительство.

«Если ничего не изменится или изменений будет недостаточно, PVV уходит», — предупреждал Вилдерс накануне.

Лидеры других партий коалиции отреагировали с гневом и разочарованием. Лидер VVD Дилан Йешилгёз заявила: «Он выбирает свое собственное эго и свои собственные интересы. Я поражена. Он упускает шанс для правой политики. Это крайне безответственно».

Лидер BBB Каролин ван дер Плас также осудила этот шаг: «У него все карты на руках, и он намеренно рвет провода».

Лидер NSC Николин ван Вроонховен добавила, что встреча была ненужной, поскольку они уже работали над некоторыми проблемами, поднятыми Вилдерсом.

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