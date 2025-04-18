ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль не пустит палестинцев на Пасху
Израильские власти ограничили доступ палестинцев-христиан к святыням в Иерусалиме
Израиль не пустит палестинцев на Пасху
Христианские верующие в оккупированном Иерусалиме / Reuters
18 апреля 2025 г.

В Страстной четверг, когда колокола зазвонили на площади у Храма Гроба Господня, православные священники начали чин омовения ног, символизирующий Тайную вечерю. Но в этот раз на богослужении в Иерусалиме почти не было палестинских христиан — из-за жестких ограничений израильских властей на передвижение.

Храм расположен в Восточном Иерусалиме, который Израиль оккупировал в 1967 году и аннексировал в 1980-м. Палестинцам с оккупированного Западного берега — из Рамаллы, Бейт-Лахема (Вифлеема), Тайбе и других городов — теперь требуется военный пропуск для въезда. Если ранее такие разрешения выдавали регулярно на Пасху, то после начала израильского вторжения в Газу их стало почти невозможно получить.

Правительство Израиля заявило, что выдало 6 тыс. пропусков — при том, что на Западном берегу проживает 50 тыс. христиан. По данным христианских лидеров общины, на деле получили только около 4 тыс., и зачастую лишь одному члену семьи. Пропуска действуют всего неделю, ночевка в Иерусалиме запрещена, а путь домой — это каждодневное пересечение армейских блокпостов.

Тем немногим, кто все же попал в Старый город, приходится сталкиваться с растущей агрессией. В прошлом году израильская полиция избила палестинских верующих и паломников, пытавшихся пройти к храму. По словам Омара Харами, руководителя христианской организации Sabeel, сотрудники его центра подверглись нападениям. «Многие боятся приходить. Это стало опасно», — говорит он.

Особое возмущение вызывает то, что тысячи палестинских христиан не смогли попасть на церемонию Схождения Благодатного огня — главный пасхальный обряд. Израильские власти ссылаются на вопросы безопасности, но христианская община воспринимает это как попытку подчинения и вытеснения.

В Иерусалиме остаются менее 500 палестинских христиан, укрывающихся в церкви Святого Семейства. 

В то же время Израиль показывает, что для него нет ничего святого. В прошлое воскресенье израильские военные ударили по больнице Святого Порфирия — единственному христианскому медучреждению в Газе.

Растущее насилие со стороны еврейских радикалов, поддерживаемых ультраправыми политиками, добавляет тревоги. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир открыто оправдывает плевки в сторону священников. 

Центр Россинга сообщил о резком росте нападений в 2024 году — от вандализма и осквернения могил до поджогов и избиений. «Это системная попытка радикальных поселенцев сделать Старый город непригодным для жизни христиан», — сказал представитель центра Джон Мунаер.


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