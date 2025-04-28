ПОЛИТИКА
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Блэкаут парализовал Пиренеи
Миллионы жителей Испании и Португалии остались без электричества, нарушено транспортное сообщение, власти создали антикризисные комитеты
Блэкаут парализовал Пиренеи
Блэкаут парализовал Пиренеи / AP
28 апреля 2025 г.

Масштабное отключение электроэнергии произошло после полудня по центральноевропейскому времени в материковой Испании, Португалии, а также в некоторых районах Франции и Андорры. Миллионы людей остались без электричества, парализовано транспортное сообщение.

Правительство Испании провело срочное совещание и создало антикризисный комитет. Власти Португалии сформировали рабочую группу для мониторинга ситуации, отметив, что проблема могла возникнуть «за пределами страны».

Министерство внутренних дел Испании консультируется с Управлением по координации кибербезопасности, чтобы определить, не является ли происшествие хакерской атакой, подчеркнув, что «пока еще рано делать выводы».

E-Redes сообщила, что подача электроэнергии восстанавливается «на севере и юге полуострова».

Сотни пассажиров оказались заблокированы в тоннелях метро Лиссабона и Мадрида. Аэропорт Барахас в Мадриде, один из крупнейших в Европе, также остался без электричества. Пассажиры прибывших рейсов вынуждены ожидать в самолетах.

Музей Прадо отчитался о «скоординированной эвакуации» посетителей, крупные супермаркеты закрыты. Больницы на Пиренеях перешли на работу от генераторов.

По имеющимся данным, на Канарских островах, в Сеуте и Мелилье проблем с электричеством нет.

Испанские СМИ выдвигают версию, что причиной блэкаута мог стать пожар на юго-западе Франции, повредивший высоковольтную линию электропередачи между Перпиньяном и восточной Нарбонной, однако официального подтверждения этому пока нет.

Еврокомиссия заявила, что «находится в контакте» с испанскими и португальскими властями и пообещала обеспечить «бесперебойный обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами».

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