Россия приступила к сопровождению танкеров так называемого теневого флота в Финском заливе силами военно-морского флота, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в эфире телеканала Yle. По его словам, ранее российское военное присутствие в регионе было постоянным, но впервые используется военное сопровождение коммерческих судов.

«Россия сопровождает коммерческие танкеры из своего теневого флота в узком проходе Финского залива. При этом задействованы военные корабли и вооруженные силы», — подчеркнул Хяккянен, добавив, что речь идет о новой тактике.

Военно-морские силы Финляндии подтвердили рост активности российских военных в Балтийском регионе. В Минобороны страны уточнили, что пока не считают происходящее непосредственной угрозой, но отмечают усиление напряженности.

«Россия укрепляет свои военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы, это факт», — отметил министр.

За несколько дней до заявления Хяккянена, Финляндия зафиксировала нарушение своего воздушного пространства двумя российскими военными самолетами у побережья города Порвоо. В ответ был вызван посол РФ, а Пограничная охрана начала расследование.

13 мая Эстония попыталась задержать российский танкер Jaguar, относящийся к теневому флоту, направлявшийся в порт Приморск. К операции были привлечены вертолет, самолет и патрульный катер, однако на перехват прибыл российский истребитель Су-35, нарушивший воздушное пространство НАТО.

Через несколько дней Россия задержала танкер Green Admire, вышедший из эстонского порта Силламяэ и следовавший в Роттердам. Судно, принадлежащее греческой компании и шедшее под флагом Либерии, было отпущено вечером 19 мая.

22 мая Польша сообщила о перехвате российского бомбардировщика Су-24 над Балтийским морем. Варшава обвинила пилотов в умышленных провокациях и создании угрозы для безопасности.

Финляндия, Эстония и Польша на фоне этих инцидентов усиливают наблюдение за воздушным и морским пространством в регионе. Москва официально не комментировала ни сопровождение танкеров, ни недавние инциденты.