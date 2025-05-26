ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Москва взялась за охрану «теневого флота»
Министр обороны Финляндии заявил, что Россия начала сопровождать танкеры своего «теневого» флота военными кораблями в Финском заливе, назвав это беспрецедентным шагом
Москва взялась за охрану «теневого флота»
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен / Reuters
20 часов назад

Россия приступила к сопровождению танкеров так называемого теневого флота в Финском заливе силами военно-морского флота, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в эфире телеканала Yle. По его словам, ранее российское военное присутствие в регионе было постоянным, но впервые используется военное сопровождение коммерческих судов.

«Россия сопровождает коммерческие танкеры из своего теневого флота в узком проходе Финского залива. При этом задействованы военные корабли и вооруженные силы», — подчеркнул Хяккянен, добавив, что речь идет о новой тактике.

Военно-морские силы Финляндии подтвердили рост активности российских военных в Балтийском регионе. В Минобороны страны уточнили, что пока не считают происходящее непосредственной угрозой, но отмечают усиление напряженности.

«Россия укрепляет свои военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы, это факт», — отметил министр.

За несколько дней до заявления Хяккянена, Финляндия зафиксировала нарушение своего воздушного пространства двумя российскими военными самолетами у побережья города Порвоо. В ответ был вызван посол РФ, а Пограничная охрана начала расследование.

13 мая Эстония попыталась задержать российский танкер Jaguar, относящийся к теневому флоту, направлявшийся в порт Приморск. К операции были привлечены вертолет, самолет и патрульный катер, однако на перехват прибыл российский истребитель Су-35, нарушивший воздушное пространство НАТО.

Через несколько дней Россия задержала танкер Green Admire, вышедший из эстонского порта Силламяэ и следовавший в Роттердам. Судно, принадлежащее греческой компании и шедшее под флагом Либерии, было отпущено вечером 19 мая.

22 мая Польша сообщила о перехвате российского бомбардировщика Су-24 над Балтийским морем. Варшава обвинила пилотов в умышленных провокациях и создании угрозы для безопасности.

Финляндия, Эстония и Польша на фоне этих инцидентов усиливают наблюдение за воздушным и морским пространством в регионе. Москва официально не комментировала ни сопровождение танкеров, ни недавние инциденты.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us