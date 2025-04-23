ТУРЦИЯ
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Стамбул выдержал шестибальный удар
Президент Эрдоган в ходе экстренного совещания с AFAD сообщил об отсутствии жертв и разрушений после землетрясения магнитудой 6,2 в Мраморном море
Стамбул выдержал шестибальный удар
Президент Эрдоган в ходе экстренного совещания в AFAD / AA
23 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения магнитудой 6,2 в Мраморном море, ощущавшегося в Стамбуле и соседних провинциях, жертв и серьезных разрушений не зафиксировано.

«Я выражаю пожелания скорейшего выздоровления всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения магнитудой 6,2, которое произошло сегодня в Мраморном море и ощущалось как в Стамбуле, так и в соседних провинциях», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что сразу после землетрясения провел обширное совещание в Управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Стамбула. В совещании участвовали министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум, министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак, министр внутренних дел Али Ерликая, министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, губернатор Стамбула Давут Гюль и другие официальные лица.

«На координационном совещании мы получили самую актуальную информацию, оценили шаги, что были и будут предприняты для минимизации последствий землетрясения. Мы дали необходимые указания на предстоящий период», — отметил президент.

По словам Эрдогана, поисково-спасательные работы, проводившиеся с полудня, не выявили проблемных ситуаций в городах, где ощущалось землетрясение.

«Благодаря Всевышнему, у нас также нет потерь жизни из-за землетрясения. Наши граждане могут быть спокойны. Государство продолжит быть в состоянии боевой готовности 24/7 со всеми нашими подразделениями и продолжит работу на благо нашего народа», — подчеркнул турецкий лидер.

«Я еще раз желаю скорейшего выздоровления всем нашим братьям и сестрам. Да хранит Господь нашу страну и наш народ от всяких бедствий, катастроф, аварий и бед», — заключил Эрдоган.

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