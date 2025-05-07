ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина и Россия бьют столицы
Китайский лидер прибыл в Москву на фоне ударов украинских дронов, вызвавших перебои в авиасообщении. По Киеву также продолжаются удары: погибли люди
Украина и Россия бьют столицы
Взрыв беспилотника в Киеве / Reuters
7 мая 2025 г.

Украинская атака беспилотниками по Москве в ночь на 7 мая стала третьей подряд за последние дни. По словам мэра Сергея Собянина, российская ПВО сбила не менее 14 дронов, летевших к городу с 22:00 до утра. Все ключевые аэропорты столицы приостанавливали работу. Авиакомпания «Аэрофлот» вынуждена была перестраивать расписание рейсов.

Инцидент совпал с началом четырехдневного визита председателя КНР Си Цзиньпина. Он прибыл для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы — всего, по данным Кремля, в Москву прибудут делегации 29 стран, а в параде примут участие военные из 13 государств, включая Китай. Ожидается подписание новых соглашений в рамках «безграничного партнерства» между Москвой и Пекином.

Тем временем Россия продолжила удары по украинским городам. В ночь на 7 мая в Киеве были зафиксированы взрывы. В результате атак, по официальным данным, погибли два человека, еще восемь — ранены, включая четверых детей. Повреждены жилые дома в районах Днепровском, Шевченковском и Святошинском, также пострадали супермаркет, отделение почты и автомобили.

Президент России Владимир Путин ранее в одностороннем порядке объявил трехдневное «гуманитарное перемирие» с 7 по 9 мая. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу, назвав ее «театральным представлением», цель которого, по его словам, — снизить международную изоляцию Москвы, но предложил в свою очередь 30-дневное всеобъемлющее перемирие.

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