Украина не будет выплачивать большую часть своих долгов западным странам в течение ближайших 30 лет, заявил министр финансов Сергей Марченко. Он подчеркнул: обязательства Киева в размере десятков миллиардов долларов были получены на льготных условиях. По его словам, речь идет о долгах, которые Украина взяла уже после начала войны — именно это делает их «непроблемными» для страны в обозримом будущем.

По данным Минфина Украины, на сентябрь 2024 года совокупный государственный и гарантированный государством долг превысил $155,6 млрд, из которых $112,06 млрд приходится на внешний долг. К началу апреля 2025 года сумма выросла до $171,73 млрд, а в гривневом выражении — до 7,12 трлн. В 2024 году ВВП Украины достиг $188,8 млрд. То есть сумма госдолга практически равна всему валовому продукту страны.

Несмотря на приближение к критическому уровню в 100% ВВП, Марченко уверяет, что долг остается устойчивым благодаря договоренностям с МВФ и мягким условиям обслуживания. В некоторых случаях проценты по займам выплачиваются напрямую из бюджетов стран-партнеров, отметил министр.

Однако в конце апреля, как сообщало агентство Reuters, переговоры о реструктуризации долгов с держателями так называемых GDP-варрантов — инструментов, привязанных к экономическому росту Украины, — зашли в тупик.

Киев предложил выбор: обменять варранты на облигации или отменить выплаты до 2028 года с возможностью обратного выкупа до 2029-го. Но инвесторы отклонили оба варианта, сочтя их неприемлемыми. Украина отказалась от дальнейших предложений, но заявила о готовности продолжить переговоры и изучить другие пути реструктуризации в рамках программы с МВФ.

Сами варранты были выпущены в 2015 году, через год после аннексии Крыма, но не попали под реструктуризацию $20 млрд, проведенную в 2023 году после начала войны.

Следующий платеж по ним — около $500 млн — должен состояться в июне. Марченко считает, что эти инструменты устарели и мешают восстановлению экономики. Несмотря на краткосрочное укрепление, их рыночная стоимость остается почти на 30% ниже номинальной.



