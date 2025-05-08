Президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Персидский залив. Политик отметил, что обсудит этот вопрос в ходе своего визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, намеченного на 13–16 мая. На брифинге в Белом доме президент подчеркнул, что вопрос о наименовании акватории будет на повестке во время встреч.

«Мне нужно будет принять решение. Я не хочу никого обидеть. Не знаю, будут ли чувства задеты. Мне представят доклад, и я решу», — заявил Трамп журналистам.

По информации CNN, администрация рассматривает возможность смены официального наименования на «Арабский залив» или «Залив Аравии». Этот вопрос давно считается источником напряженности между арабскими странами и Ираном.

Тегеран настаивает на исторической справедливости термина «Персидский залив», ссылаясь на древние карты и международные документы. Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и ряд других арабских государств используют альтернативные названия, называя его Арабским заливом или просто Заливом (на арабском общепринято название «‎халидж»‎).

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал возможное переименование акватории «враждебным шагом» и предупредил, что оно вызовет «гнев всех иранцев вне зависимости от их политических взглядов и места проживания». В соцсети X он подчеркнул, что название «Персидский залив» признано всеми международными организациями и использовалось официально всеми странами региона вплоть до 1960-х годов.

В прошлом Иран уже протестовал против попыток изменить наименование. В 2023 году он вызвал посла Ирака после того, как футбольный турнир был назван «Кубком Арабского залива». В 2012 году иранские власти угрожали судом Google за отсутствие указания названия на онлайн-картах.

Свой второй президентский срок в январе текущего года Трамп начала с указа о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки». Однако ни одна страна мира не последовала этому примеру и не переименовала залив.



