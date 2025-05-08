Президент США Дональд Трамп заявил, что может переименовать Персидский залив. Политик отметил, что обсудит этот вопрос в ходе своего визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, намеченного на 13–16 мая. На брифинге в Белом доме президент подчеркнул, что вопрос о наименовании акватории будет на повестке во время встреч.
«Мне нужно будет принять решение. Я не хочу никого обидеть. Не знаю, будут ли чувства задеты. Мне представят доклад, и я решу», — заявил Трамп журналистам.
По информации CNN, администрация рассматривает возможность смены официального наименования на «Арабский залив» или «Залив Аравии». Этот вопрос давно считается источником напряженности между арабскими странами и Ираном.
Тегеран настаивает на исторической справедливости термина «Персидский залив», ссылаясь на древние карты и международные документы. Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и ряд других арабских государств используют альтернативные названия, называя его Арабским заливом или просто Заливом (на арабском общепринято название «халидж»).
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал возможное переименование акватории «враждебным шагом» и предупредил, что оно вызовет «гнев всех иранцев вне зависимости от их политических взглядов и места проживания». В соцсети X он подчеркнул, что название «Персидский залив» признано всеми международными организациями и использовалось официально всеми странами региона вплоть до 1960-х годов.
В прошлом Иран уже протестовал против попыток изменить наименование. В 2023 году он вызвал посла Ирака после того, как футбольный турнир был назван «Кубком Арабского залива». В 2012 году иранские власти угрожали судом Google за отсутствие указания названия на онлайн-картах.
Свой второй президентский срок в январе текущего года Трамп начала с указа о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки». Однако ни одна страна мира не последовала этому примеру и не переименовала залив.