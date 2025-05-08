Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвигает «слишком много требований» на переговорах о прекращении огня в Украине. Это лишний раз подчеркивает растущее разочарование Вашингтона позицией Москвы в мирном процессе, отмечает Guardian.

На конференции по вопросам безопасности в Вашингтоне Вэнс отметил: хотя Москва демонстрирует заинтересованность в завершении войны, российские условия выходят за рамки допустимого.

«Я бы не сказал, что россияне не хотят завершить конфликт, — отметил Вэнс. — Но сейчас они требуют целый набор уступок. Мы считаем, что они перегибают».

Президент Дональд Трамп поддержал его слова, отметив: «Возможно, это так». Он добавил с явным раздражением: «Скоро придется принимать решения. Мне это не нравится. Совсем не нравится».

По словам источников в администрации, терпение у Трампа, Вэнса и госсекретаря Марко Рубио на исходе. Несмотря на четыре раунда переговоров между спецпредставителем Стивом Уиткоффом и Владимиром Путиным, Кремль не предложил никаких реальных уступок.

«Мы хотим, чтобы и россияне, и украинцы согласовали хотя бы базовые условия для диалога, — подчеркнул Вэнс. — США готовы участвовать, но ключевое — чтобы они (Москва и Киев) начали говорить напрямую».

Он напомнил, что Трамп не станет участвовать в переговорах, если те зайдут в тупик: «Если он сочтет, что нет прогресса, — он выйдет».

Ситуация кардинально изменилась после встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане. После этой встречи глава Белого дома смягчил отношение к Киеву. На фоне новых обстрелов украинских городов Трамп пригрозил вторичными санкциями Москве, написав: Путин, возможно, «просто тянет время» и «его придется сдерживать иначе».

Россия продолжает настаивать на отходе НАТО от российских границ, ограничениях для Украины и праве влиять на ее внутреннюю политику. Глава МИД РФ Сергей Лавров по-прежнему утверждает, что США якобы «лучше понимают российскую позицию», включая «угрозы у границ» и «права нацменьшинств в Украине»

Джо Байден в первой публичной речи после ухода с поста президента назвал позицию Трампа «современной формой умиротворения агрессора» и заявил, что рассчитывать на мир в обмен на украинские территории — «наивно».