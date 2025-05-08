Американские разведслужбы получили приказ усилить слежку за Гренландией, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Дональд Трамп не оставляет попытки установить контроль над этим арктическим островом. Он отдал приказ ЦРУ и разведуправлению Пентагона «усилить приоритетный сбор данных» на Гренландии.

Документ предписывает уделить особое внимание движению за независимость Гренландии и отслеживать лиц в Дании и на острове, поддерживающих возможное присоединение к США.

В приказе говорится об использовании спутниковой разведки, перехвата коммуникаций и вербовки агентов.

Трамп, впервые выдвинувший идею аннексии Гренландии еще во время своего первого срока, вновь заявил в интервью NBC, что Вашингтону «жизненно необходим» остров.

«Нам очень нужна Гренландия», — сказал президент. — «Там немного людей. Мы позаботимся о них, будем их ценить. Но это вопрос международной безопасности».

На вопрос, готов ли он использовать военную силу для аннексии, Трамп ответил: «Я ничего не исключаю».

Власти Дании, которой принадлежит остров, восприняли новость об усилении шпионажа в штыки. Глава датского МИДа Ларс Лекке Расмуссен вызвал американского посла для дачи объяснений.

«Между союзниками не принято шпионить», — подчеркнул министр, напомнив, что обе страны входят в НАТО.

Премьер-министр Метте Фредериксен назвала действия Вашингтона «недопустимым давлением» на гренландских политиков.

В марте остров посетил вице-президент Джей Ди Вэнс в сопровождении советника по нацбезопасности Майка Уолца и министра энергетики Криса Райта — этот визит вызвал резкую критику в Копенгагене. Гренландские власти ограничили зону пребывания американских политиков — им разрешили посетить лишь военную базу США на острове.

Представитель Совета нацбезопасности США Джеймс Хьюитт попытался оправдать политику Трампа, заявив: «Президент дал ясно понять: нас беспокоит будущее Арктики».

Тем временем Трамп продолжает расширять горизонты. В Белом доме он вновь намекнул премьеру Канады Марку Карни, что Канада могла бы стать 51-м штатом. Однако канадский премьер резко отверг американскую затею, попросив Трампа больше не поднимать эту тему.



