ПОЛИТИКА
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Как Европа отмечает День Победы?
Европа отмечает 80 лет с окончания Второй мировой войны — впервые без приглашения представителей России
Как Европа отмечает День Победы?
Военный парад в Великобритании в честь 80 летия победы над нацистской Германией / Reuters
8 мая 2025 г.

8 мая Запад отмечает День Победы над нацистской Германией. В этом году в честь 80-летия окончания войны страны Европы решили провести торжественные мероприятия, а не ограничиваться, как это обычно бывает, скромными мемориальными церемониями.

Франция решила отметить 80-летие Дня Победы в Европе с размахом: военные парады в Париже и Нормандии, авиашоу и церемония зажжения вечного огня у Триумфальной арки с участием президента Эммануэля Макрона.

Германия впервые сделала 8 мая выходным. Новый канцлер Фридрих Мерц (не без труда избранный всего за два дня до этого) проводит памятные мероприятия в Берлине — городе, где каждый уголок хранит следы войны. Выставки, свидетельства очевидцев и общественные дискуссии направлены не только на сохранение памяти, но и на предупреждение о будущем.

Представителей России ни на одно мероприятие не пригласили. Кроме того, в Берлине 8 и 9 мая запретили демонстрацию флагов РФ, СССР и георгиевских лент.

Новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул долг Германии перед союзными войсками, а также ответственность страны за защиту своей с трудом завоеванной свободы в Европе. При этом он не стал отдельно отмечать роль СССР или США, тактично использовав лишь слово «союзники». 

«Ни один день не сформировал нашу историю так, как 8 мая 1945 года», — отметил министр, добавив, что это было началом «беспрецедентного этапа мира» в Европе.

Мероприятия в Великобритании начались еще 5 мая с военной процессии и пролета Королевских военно-воздушных сил (RAF). Завершатся торжества вечером 8 мая концертом на Параде конной гвардии в Лондоне — там ожидают около 10 тыс. зрителей.

В этом году праздник сопровождается мрачным фоном. Война в Украине, рост военных расходов и ослабление трансатлантического партнерства придают годовщине особую значимость, отмечает Guardian.

«Запад, каким мы его знали, больше не существует», — заявила 8 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

США демонстрируют непоследовательность в украинском вопросе, а их план урегулирования перекликается с тезисами Кремля, пишет газета. Европа вынуждена действовать самостоятельно. Макрон накануне парада в Париже объявил о повышении оборонного бюджета Франции на €30 млрд. Фридрих Мерц не отстает: канцлер уже заявил, что немцы «должны быть готовы к любым затратам» для защиты Украины.

Тем временем Россия готовится к традиционному параду 9 мая. В этом году в нем примут участие президент Сербии и премьер Словакии, несмотря на протесты ЕС. Как сообщает ТАСС, ожидаются также пять депутатов Европарламента от ультраправых партий. В Москву уже прибыли лидеры Китая, Египта, Эфиопии, Кубы и других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал празднование Дня Победы во Второй мировой войне в Москве.

«Это будет парад цинизма. Иначе это не описать. Парад желчи и лжи», — отметил Зеленский.

Сама же Украина 9 мая отмечает День Европы. Министры иностранных дел ЕС соберутся на мероприятие во Львове, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами и поддержку европейского пути страны.


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