ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Аэропорты России работают со сбоями вторые сутки
В российских аэропортах второй день сохраняются сбои: рейсы задержаны, пассажиры ждут вылета больше суток
Аэропорты России работают со сбоями вторые сутки
Международный аэропорт Шереметьево / Reuters
8 мая 2025 г.

Рано утром 8 мая Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу аэропортов в Нижнем Новгороде и Новокузнецке. В первом случае причиной названа необходимость обеспечения безопасности полетов. В Новокузнецке, как уточняется, аэропорт приостанавливал прием рейсов по техническим причинам.

Из-за ограничений были задержаны рейсы в Казань, Екатеринбург и Новосибирск. В то же время Росавиация сообщила о снятии ранее введенных ограничений в аэропортах Иваново и Ярославля.

Минтранс России заявил, что авиакомпании должны вернуться к штатному расписанию к вечеру четверга.

На фоне празднования Дня Победы и предстоящего парада в Москве в страну прибыли зарубежные лидеры. За последние два дня в различных регионах России фиксировались массированные налеты украинских беспилотников. По данным Минобороны, за сутки было сбито 524 дрона.

С 7 мая работу временно приостанавливали аэропорты в Москве и других городах. Были отменены, отложены или перенаправлены более 300 рейсов, что затронуло десятки тысяч пассажиров.

По сообщениям российских СМИ, в московских аэропортах сохраняется коллапс второй день подряд. Несмотря на отсутствие новых атак и возобновление работы, к утру 8 мая задерживаются 51 рейс на вылет и 43 рейса на прилет.

Некоторые пассажиры провели в аэропортах более 30 часов, ночуя в залах ожидания.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us