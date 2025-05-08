Рано утром 8 мая Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу аэропортов в Нижнем Новгороде и Новокузнецке. В первом случае причиной названа необходимость обеспечения безопасности полетов. В Новокузнецке, как уточняется, аэропорт приостанавливал прием рейсов по техническим причинам.

Из-за ограничений были задержаны рейсы в Казань, Екатеринбург и Новосибирск. В то же время Росавиация сообщила о снятии ранее введенных ограничений в аэропортах Иваново и Ярославля.

Минтранс России заявил, что авиакомпании должны вернуться к штатному расписанию к вечеру четверга.

На фоне празднования Дня Победы и предстоящего парада в Москве в страну прибыли зарубежные лидеры. За последние два дня в различных регионах России фиксировались массированные налеты украинских беспилотников. По данным Минобороны, за сутки было сбито 524 дрона.

С 7 мая работу временно приостанавливали аэропорты в Москве и других городах. Были отменены, отложены или перенаправлены более 300 рейсов, что затронуло десятки тысяч пассажиров.

По сообщениям российских СМИ, в московских аэропортах сохраняется коллапс второй день подряд. Несмотря на отсутствие новых атак и возобновление работы, к утру 8 мая задерживаются 51 рейс на вылет и 43 рейса на прилет.

Некоторые пассажиры провели в аэропортах более 30 часов, ночуя в залах ожидания.