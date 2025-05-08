ПОЛИТИКА
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О чем договорились Путин и Си?
Си Цзиньпин и Владимир Путин на переговорах в Москве выступили против пересмотра итогов Второй мировой войны и подписали пакет новых межгосударственных соглашений
О чем договорились Путин и Си?
Си Цзиньпин и Владимир Путин / Reuters
8 мая 2025 г.

8 мая в Кремле прошли российско-китайские переговоры на высшем уровне. В Москву с визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, став главным зарубежным гостем парада Победы.

«Я искренне ценю возможность личного общения с вами и благодарен, что вы вновь прибыли в Москву на такую важную для нас дату», — заявил Путин, открывая встречу.

Си Цзиньпин назвал Путина «дорогим другом» и отметил, что развитие китайско-российских отношений — «императив времени».

Переговоры прошли сначала в узком формате, затем — в расширенном составе с участием членов правительств и представителей бизнеса. Обсуждались вопросы международной безопасности, реформ мировой архитектуры, энергетики, инвестиций и торговли. По итогам встречи подписано обновленное соглашение о взаимной защите инвестиций.

Стороны заявили о запуске дальневосточного газового маршрута в 2027 году, отметили рост двустороннего товарооборота, который в 2024 году достиг 244,9 млрд долларов, и договорились развивать транспортную, энергетическую и промышленную инфраструктуру.

«Мы работаем не против кого бы то ни было, а во благо наших народов. Наше сотрудничество основано на равноправии, доверии и уважении суверенитета», — подчеркнул Путин.

Китайская сторона в ходе переговоров отметила, что Москва и Пекин противостоят «одностороннему диктату» и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

«Китай и Россия должны совместно отстаивать принципы справедливости, поддерживать устойчивость мирового порядка и укреплять инклюзивную глобализацию», — заявил Си Цзиньпин.

После официальной части лидеры провели неформальное чаепитие, где, по информации Кремля, обсудили наиболее чувствительные темы, включая вопросы международной безопасности.

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