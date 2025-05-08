Источники в Министерстве национальной обороны Турции заявили, что обеспокоены сообщениями о напряженности между Израилем и Сирией.

«Прежде всего рекомендуем доверять только официальным источникам», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны заявили, что Турция не одобряет авиаудары Израиля по Сирии.

«Эти удары не служат ничему, кроме подрыва стабильности в Сирии. Наряду с рядом стран, Организация Объединенных Наций также осудила атаки Израиля и призвала к их немедленному прекращению».

В сообщении также отмечается, что Турция продолжает координацию с находящимися в регионе структурами «в рамках запроса сирийского правительства, чтобы обеспечить безопасность проводимой на местах деятельности».

Комментируя бурение в Восточном Средиземноморье, в министерстве сообщили: «Никакого нового NAVTEX по так называемому пятому участку, объявленному администрацией греков-киприотов, не публиковалось. Однако часть этого участка входит в континентальный шельф Турции, задекларированный в ООН 18 марта 2020 года. Любое нарушение будет немедленно остановлено».

В Минобороны добавили, что буровое судно VALARIS DS-9 сейчас находится в так называемом десятом участке: «Этот участок не пересекается с нашей зоной морской юрисдикции».

Касаясь напряженности между Индией и Пакистаном, источники напомнили: «Мы при каждом случае подчеркиваем, что не хотим новых конфликтов — ни в регионе, ни в мире. Мы осуждаем атаки на гражданских и гражданскую инфраструктуру. Надеемся, что напряженность будет снижена как можно скорее. Призываем стороны действовать благоразумно и создать необходимые механизмы, включая борьбу с терроризмом, чтобы не допустить повторения подобных событий».

Также было подтверждено, что Турция вновь возглавит командование миссией НАТО в Косово с октября 2025 года.

«Наша страна успешно исполняла эту задачу в 2023–2024 годах и вновь примет ее на себя», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что турецкий генерал впервые в истории Альянса назначен директором по вопросам сотрудничества и безопасности в Международном военном штабе НАТО в Брюсселе.

«Назначение нашего офицера на столь важный пост — показатель активной роли Турции в НАТО и ее вклада в безопасность и стабильность Альянса», — подчеркнули в Минобороны.