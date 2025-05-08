ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Никто не уважает перемирие
Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушении объявленного на дни 80-летия Победы режима прекращения огня – каждая сторона утверждает, что именно противник не соблюдает договоренности
Никто не уважает перемирие
Флаги развеваются перед башнями Кремля накануне Дня Победы / Reuters
8 мая 2025 г.

Как Россия, так и Украина обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным на 8-10 мая.

«Я только что разговаривал с украинским военным командованием, которое предоставило информацию о ситуации на фронте. Как и предполагалось, путинское «парадное перемирие» оказалось фарсом. По нашим военным данным, несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта. С полуночи до полудня Россия осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 обстрелов позиций наших войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов с применением беспилотников; 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб», — написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

В свою очередь российское Минобороны выдвинуло встречные обвинения, заявив, что именно украинская сторона нарушает перемирие. «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее, 28 апреля, Кремль объявил о решении Владимира Путина ввести «гуманитарное перемирие» с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая в честь 80-летия Победы. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что «огонь будет прекращен», но в случае, если взаимности со стороны Украины не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, «то будет сразу же даваться адекватный ответ».

Украинская сторона утверждает, что готова к полному 30-дневному прекращению огня, а информация обо всех нарушениях перемирия будет передана США, ЕС и другим международным партнерам.

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