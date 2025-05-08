Президент Франции Эммануэль Макрон провел пресс-конференцию в Елисейском дворце с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара. В ходе выступления он осудил израильские авиаудары по Сирии, Ливану и другим странам региона, заявив, что «невозможно обеспечивать безопасность, нарушая территориальную целостность соседей».

«Что касается бомбардировок и нарушений границ, я считаю это плохой практикой. Я не думаю, что можно обеспечивать собственную безопасность, нанося удары по другим странам региона. В этом вопросе не будет двойных стандартов», — сказал Макрон.

Он напомнил об исторических связях между Францией и Сирией и выразил поддержку стремлению сирийского народа к свободной, единой стране, где все граждане, независимо от происхождения или вероисповедания, имеют равные права.

Макрон подчеркнул, что представители режима Башара Асада должны быть привлечены к международной ответственности за преступления.

«Падение Асада стало облегчением. Теперь перед Сирией стоит непростая задача — восстановить мир и единство», — добавил он.

Французский лидер заявил о поддержке мирного переходного процесса с участием всех групп сирийского общества. Он также отметил, что без восстановления экономики и инфраструктуры невозможно достичь устойчивой стабильности, и подчеркнул роль сирийской диаспоры в этом процессе.

Макрон подтвердил, что Евросоюз продолжит поэтапно снимать санкции в отношении Сирии и призвал США также пересмотреть свои меры. Он отметил необходимость прозрачного расходования международной помощи.

Говоря о борьбе с терроризмом, Макрон назвал ДАЕШ «главной угрозой» и подчеркнул важность сотрудничества с Сирией в рамках международной коалиции.

Президент Франции заявил, что Сирия не должна становиться убежищем для террористических движений, и подтвердил сотрудничество с ОЗХО по уничтожению остатков химического оружия.

Отвечая на критику по поводу визита Ахмеда аш-Шара, Макрон заявил, что рассматривает его как законного руководителя страны. Он напомнил, что аш-Шара положил конец правлению Асада, против которого выступала Франция.

По поводу иностранных боевиков и их семей, находящихся в Сирии, Макрон заявил, что Париж взаимодействует с Дамаском.

«Франция будет надежным партнером в обеспечении справедливости и безопасности — как для сирийцев, так и для французов», — резюмировал он.