Израильские власти освободили 11 палестинцев, задержанных в ходе массированных атак на сектор Газа, начавшихся 7 октября 2023 года. Об этом сообщают местные источники в Газе.

Освобожденных передали палестинской стороне через контрольно-пропускной пункт Киссуфим в районе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора. Сразу после передачи их доставили в больницу «Мученики аль-Аксы» для медицинского обследования.

По данным медицинских источников, у освобожденных зафиксированы признаки тяжелого физического истощения, следы пыток и недоедания. Отмечается, что в течение месяцев содержания под стражей им не оказывалась медицинская помощь.

Тем временем Израиль усилил массированные удары по Газе. Атаки начались утром 18 марта — сразу после завершения срока перемирия, действовавшего с 19 января.

С момента возобновления израильских ударов, по данным Минздрава Газы, погибли 2 545 человек, в основном женщины, дети и пожилые. Еще 6 856 человек получили ранения.

Общее число погибших в Газе с 7 октября 2023 года достигло 52 653 человек, раненых — 118 897.

Израильская армия заявила, что продолжит операции против ХАМАС, обвинив движение в отказе от новых предложений о перемирии. ХАМАС, в свою очередь, заявил, что Израиль нарушил взятые на себя обязательства и возобновил «геноцид палестинского народа», не выполнив условия, согласованные с международными посредниками.