Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку, оказанную его стране в период обострения ситуации в регионе. Об этом он сообщил в публикации в соцсети X.

Шариф отметил, что Пакистан с признательностью воспринимает солидарность турецкого народа и молитвы в память о погибших пакистанцах. Он также проинформировал Эрдогана о текущей военной ситуации и поблагодарил за усилия Анкары, направленные на снижение напряженности в Южной Азии.

«Пакистан благодарен Турции за ее усилия по снижению напряженности и поддержанию мира в Южной Азии», — говорится в заявлении главы правительства.

Согласно заявлению Управления коммуникаций администрации президента Турции, телефонный разговор состоялся 6 мая. Стороны обсудили недавнюю атаку в Джамму и Кашмире, общую ситуацию в регионе и возможные шаги по деэскалации.

Президент Эрдоган подтвердил, что Турция поддерживает взвешенную и сдержанную позицию Пакистана и считает целесообразным проведение беспристрастного и надежного международного расследования теракта.

Он также подчеркнул, что Анкара готова предпринять все необходимые дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей эскалации.