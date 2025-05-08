США хотят получить контроль над Газой после окончания израильского вторжения, пишет Reuters со ссылкой на пять источников, близких к обсуждениям.

Согласно предложению, переходное правительство во главе с представителем США будет управлять Газой до полной демилитаризации, стабилизации территории и формирования дееспособной палестинской администрации. Временные рамки не устанавливаются — длительность американского правления будет зависеть исключительно от ситуации на местах.

«Это можно сравнить с Ираком 2003 года», — пояснил один из источников. Он провел параллель с Временной коалиционной администрацией в Багдаде, созданной Вашингтоном после свержения Саддама Хусейна. Эту структуру иракцы воспринимали как оккупационную власть, отмечает Reuters.

План предусматривает привлечение других стран, но категорически исключает участие ХАМАС и Палестинской администрации в управлении Газой. Палестинским чиновникам-технократам разрешат работать в новой структуре, но только под прямым американским надзором, уточняет издание.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже делал публичные намеки на подобный сценарий. В апрельском интервью Sky News Arabia он заявил о вероятном «переходном периоде» после конфликта, когда международный совет попечителей с участием «умеренных арабских стран» возьмет Газу под контроль.

«Мы не стремимся управлять гражданской жизнью жителей Газы. Нас интересует только безопасность», — утверждал Саар.

ХАМАС незамедлительно отверг эту идею. Исмаил Аль-Тавабта, глава медиа-офиса правительства Газы заявил, что «палестинский народ Газы должен сам выбирать своих правителей».

Подобное вмешательство станет самым глубоким погружением Америки в ближневосточный конфликт со времен иракской кампании и создаст серьезные риски, если Вашингтон будут воспринимать как оккупанта.

ОАЭ выдвинули альтернативное предложение о международной коалиции для управления Газой, но поставили условие: обязательное участие Палестинской администрации и четкий путь к палестинской государственности. Эти требования премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг.

На этом фоне Израиль расширил военное вторжение в Газе, готовясь к полному захвату сектора и тотальному выселению палестинцев.



