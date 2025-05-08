ПОЛИТИКА
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Алиев не едет на парад в Москве
Президент Азербайджана отказался от приглашения на парад Победы на фоне обострения отношений после авиакатастрофы и взаимных дипломатических выпадов
Алиев не едет на парад в Москве
Владимир Путин и Ильхам Алиев / Reuters
8 мая 2025 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее Кремль включил его в список 29 приглашенных иностранных лидеров.

«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.

Отказ азербайджанского лидера происходит на фоне заметного охлаждения отношений между странами после декабрьской катастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. По данным СМИ, причиной крушения стала российская система ПВО.

В ответ на инцидент Азербайджан закрыл представительство «Русского дома» в Баку. Дипломатическая напряженность усилилась после того, как МИД Азербайджана объявил депутата Николая Валуева персоной нон грата за оскорбительные высказывания о диаспорах.

Новым витком напряженности стал недавний запрет на въезд в Россию депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова, которого 5 мая не пустили в РФ. По словам источника ТАСС, причиной недопуска парламентария на мероприятие стали его высказывания «антироссийской и русофобской направленности». МИД Азербайджана назвал это «недружественным шагом».

Источник ТАСС сообщил, что «Россия не является сторонником практики стоп-листов в отношениях с дружественными странами» и призвал «урегулировать подобного рода вопросы по дипломатическим каналам, а не путем выражения претензий через СМИ».

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