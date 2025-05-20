Европейский союз договорился об отмене большей части экономических санкций, введенных в отношении Сирии. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран блока в Брюсселе.

«Мы хотим, чтобы у людей в Сирии были рабочие места и средства к существованию, чтобы это была более стабильная страна», — заявила Каллас.

Санкции, направленные против режима бывшего президента Башара Асада, останутся в силе. Они включают запрет на поставки вооружений и оборудования, которое может быть использовано для репрессий против гражданского населения.

Как уточняет AFP со ссылкой на европейских дипломатов, формальное утверждение решения еще предстоит на уровне постоянных представителей ЕС. Согласно проекту, будет отменена заморозка активов Центрального банка Сирии, восстановлены банковские операции и сняты финансовые ограничения, препятствовавшие внешней торговле.

Ранее, 27 января 2025 года, главы МИД стран ЕС утвердили план поэтапного смягчения санкционной политики. Тогда Кая Каллас подчеркнула, что ЕС оставляет за собой право пересмотреть решение, если действия новых сирийских властей будут противоречить международным обязательствам.

В мае 2025 года о готовности к снятию санкций с Сирии заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, соответствующее решение было принято после консультаций с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.