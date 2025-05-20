ПОЛИТИКА
1 мин чтения
ЕС снимает санкции с Сирии
ЕС согласовал отмену большинства экономических санкций против Сирии, за исключением мер в отношении бывшего президента Башара Асада и его окружения
ЕС снимает санкции с Сирии
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас / Reuters
13 часов назад

Европейский союз договорился об отмене большей части экономических санкций, введенных в отношении Сирии. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран блока в Брюсселе.

«Мы хотим, чтобы у людей в Сирии были рабочие места и средства к существованию, чтобы это была более стабильная страна», — заявила Каллас.

Санкции, направленные против режима бывшего президента Башара Асада, останутся в силе. Они включают запрет на поставки вооружений и оборудования, которое может быть использовано для репрессий против гражданского населения.

Как уточняет AFP со ссылкой на европейских дипломатов, формальное утверждение решения еще предстоит на уровне постоянных представителей ЕС. Согласно проекту, будет отменена заморозка активов Центрального банка Сирии, восстановлены банковские операции и сняты финансовые ограничения, препятствовавшие внешней торговле.

Ранее, 27 января 2025 года, главы МИД стран ЕС утвердили план поэтапного смягчения санкционной политики. Тогда Кая Каллас подчеркнула, что ЕС оставляет за собой право пересмотреть решение, если действия новых сирийских властей будут противоречить международным обязательствам.

В мае 2025 года о готовности к снятию санкций с Сирии заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, соответствующее решение было принято после консультаций с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us