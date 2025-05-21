ВОЙНА В ГАЗЕ
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Великобритания бьет по Израилю
Лондон заморозил переговоры о торговом соглашении с Тель-Авивом, требуя снять блокаду с Газы
Великобритания бьет по Израилю
Кир Стармер и Дэвид Лэмми / Reuters
3 часа назад

Великобритания приостанавливает переговоры о свободной торговле с Израилем и вводит санкции против поселенцев на оккупированном Западном берегу. Об этом заявил глава МИД Дэвид Лэмми.

Он обвинил правительство Биньямина Нетаньяху в «недопустимой» политике в Газе и попытке вытеснить палестинцев на юг с минимальным уровнем гуманитарной помощи. Это наиболее жесткое заявление со стороны Лондона — одного из главных союзников Израиля.

Лэмми подчеркнул: если израильская армия продолжит наступление и не обеспечит беспрепятственный доступ помощи, Британия предпримет дальнейшие шаги.

По словам министра, отказ от переговоров с Израилем стал неизбежным: невозможно обсуждать обновленное соглашение с правительством, которое «игнорирует тревогу союзников» и «ставит под угрозу» будущее двухгосударственного решения. Также Лондон пересмотрит более широкое сотрудничество в рамках «дорожной карты 2030».

Премьер-министр Кир Стармер также заявил, что «был в ужасе» от действий Израиля. 

В ответ МИД Израиля решил уйти в историческую дискуссию, заявив, что «британский мандат завершился 77 лет назад», и что «давление извне не остановит страну в борьбе за выживание». В Тель-Авиве назвали шаг Лондона политически мотивированным и вредным прежде всего для британской экономики. 

Однако это неправда: Израиль остается импортером британской продукции, зависящим от поставок. Для Британии же Израиль лишь один из реципиентов — его легко можно заменить.

Между тем Евросоюз также готовит ответ Израилю. Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас подтвердила, что Брюссель начнет пересмотр соглашения об ассоциации с Израилем. С предложением выступили Нидерланды, Франция поддержала. Париж обвинил Израиль в превращении Газы в «кладбище» и «полном нарушении международного права».

ООН уточнила, что Израиль уже 10 недель блокирует доставку гуманитарной помощи в Газу, мотивируя это необходимостью давления на ХАМАС. Под международным нажимом в эксклав 19-20 мая были допущены лишь ограниченные поставки, однако это лишь капля в море, предупредили в ООН.


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