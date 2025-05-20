ПОЛИТИКА
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США поддержат переходный период в Сирии
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон поддерживает новое правительство Сирии и предупредил о риске гражданской войны в случае его провала
США поддержат переходный период в Сирии
Госсекретарь США Марко Рубио / Reuters
14 часов назад

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты поддерживают усилия по стабилизации Сирии и готовы содействовать успеху нового правительства в Дамаске. Выступая 20 мая в сенатском комитете по международным отношениям, он подчеркнул, что провал переходного процесса может привести к новой гражданской войне и дестабилизации всего региона.

«Мы хотим помочь этому правительству добиться успеха, потому что альтернативой может стать полномасштабная гражданская война и хаос, которые, конечно же, дестабилизируют весь регион», — сказал Рубио.

Он добавил, что американские чиновники, включая сотрудников посольства в Турции, будут работать с местными партнерами для оценки потребностей Сирии — особенно в вопросах обеспечения правопорядка и административного управления.

«Когда Сирия нестабильна, регион становится нестабильным», — отметил глава внешнеполитического ведомства США.

Рубио также допустил возможность частичного снятия санкций, чтобы облегчить взаимодействие между новым сирийским правительством и соседними государствами. Это, по его словам, может позволить выстроить эффективную систему управления и восстановить государственные институты.

Эти заявления прозвучали на фоне визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. На прошлой неделе он выступил на саудовско-американском инвестиционном форуме в Эр-Рияде, где объявил о намерении снять санкции с Сирии.

По его словам, только при прямом взаимодействии с новым руководством страны можно добиться результата: «Если мы будем взаимодействовать с ними, это может сработать, может не сработать. Если мы не будем с ними взаимодействовать, то гарантированно ничего не получится».

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