ПОЛИТИКА
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Израиль готовится к удару по ядерным объектам Ирана?
На фоне пробуксовки переговоров Трампа с Тегераном растет вероятность израильской военной операции
Израиль готовится к удару по ядерным объектам Ирана?
/ AFP
4 часа назад

Израиль, как утверждают американские чиновники, начал активную подготовку к возможному удару по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом CNN сообщили несколько источников, знакомых с разведданными США. Речь идет о переброске авиабомб, завершении ключевых учений и перехваченных переговорах, из которых следует, что Израиль всерьез рассматривает военный сценарий.

Такая операция может привести к масштабной региональной эскалации — на фоне и без того нестабильной ситуации в Газе и слабых перспектив дипломатического урегулирования ядерной проблемы Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее установил для Тегерана 60-дневный срок на достижение соглашения. Он уже истек, но прогресса нет: Иран категорически отвергает требование о полном отказе от обогащения урана, на котором настаивает Вашингтон. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал это требование «вопиющим» и выразил сомнение в результативности диалога.

Внутри самой американской администрации сохраняются разногласия по поводу того, решится ли Израиль на удар без согласования с Белым домом. Хотя премьер-министр Биньямин Нетаньяху, по данным CNN, не хочет окончательно портить отношения с Трампом, в Тель-Авиве все чаще говорят о «красных линиях», которые не позволят Израилю мириться с возможной «плохой сделкой».

По оценкам разведки, Израиль сможет нанести ограниченный удар, способный лишь временно замедлить иранскую ядерную программу. Однако сам факт подготовки к атаке может быть и средством давления — попыткой сорвать сделку, если израильская сторона сочтет ее неприемлемой.

Американские чиновники признают: без поддержки США — в том числе дозаправки в воздухе и специальных бомб для глубокого проникновения — Израилю будет трудно нанести критически эффективный удар. Тем не менее, в Тель-Авиве дают понять, что готовы действовать в одиночку, если дипломатия зайдет в тупик.

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