Израиль по-прежнему препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на заявление Биньямина Нетаньяху о снятии осады. Об этом 21 мая заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), отметив: голодающее население Газы так и не получило обещанную поддержку.

Как сообщил представитель OCHA Йенс Лэрке, к утру 20 мая в эксклав попали лишь пять грузовиков с помощью — и даже эта скромная партия до сих пор не получила разрешения на распространение. Израиль якобы одобрил «около 100» дополнительных грузовиков, но не дал им пересечь границу.

Даже при полном пропуске этих машин, поставки составляют всего пятую часть от довоенного объема помощи. По словам гуманитарных работников, на фоне 11-недельной почти полной блокады это капля в море.

Тем временем в Израиле разгорается политический кризис. Лидер оппозиционной партии «Демократы» Яир Голан, бывший заместитель начальника генштаба, заявил, что страна превращается в изгоя, «убивающего младенцев в качестве хобби». Он обвинил правительство в жестокости, сравнив международную изоляцию Израиля с санкциями, которые в 1970-1990-х действовали против режима апартеида в Южной Африке.

Нетаньяху не на шутку разозлился и назвал его слова «антисемитским кровавым наветом», но Голан в ответ повторил свою позицию, заявив, что «справедливая война» против ХАМАС выродилась в бессмысленную жестокость.

На этом фоне полиция Израиля задержала нескольких антивоенных активистов, протестовавших на границе с Газой с фотографиями погибших палестинских детей. Организация «Standing Together» заявила, что израильское государство применяет «двойные стандарты» — арестовывая мирных демонстрантов, но игнорируя нападения радикальных поселенцев на палестинцев.

По данным Минздрава Газы, только за сутки 21 мая израильские удары убили не менее 85 человек, в том числе 22 — в здании школы и жилом доме. Более половины погибших — женщины и дети. Общий счет жертв уже превысил 53 тыс. человек.



