ВОЙНА В ГАЗЕ
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«Самая масштабная этническая чистка XXI века»
Парламент Испании одобрил резолюцию с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю и запретить военные контракты с государствами, обвиняемыми в геноциде
«Самая масштабная этническая чистка XXI века»
Испанский парламент / Reuters
11 часов назад

Конгресс депутатов Испании одобрил рекомендательную резолюцию с требованием немедленно ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. Документ был поддержан 176 депутатами, против высказались 171. Резолюция, инициированная альянсом Sumar совместно с партиями Podemos и Левыми республиканцами Каталонии (ERC), была встречена аплодисментами стоя.

Против голосовали представители правоцентристской Народной партии (PP) и крайне правой партии Vox. Остальные фракции поддержали инициативу.

В тексте резолюции содержится призыв к правительству запретить поставки любых ресурсов, которые могут быть использованы армией Израиля в ее действиях против палестинского населения. Речь идет не только об оружии, но и о касках, бронежилетах и топливе военного назначения.

Документ также призывает изменить законодательство о внешней торговле Испании, чтобы запретить военные контракты с государствами, подозреваемыми в совершении геноцида или преступлений против человечности.

Представитель фракции Sumar Вероника Мартинес заявила, что «Испания не может сотрудничать с государствами, совершающими военные преступления». Она подчеркнула, что в текущих условиях Мадрид обязан прекратить поддержку израильской оборонной промышленности.

Лидер партии Podemos Йоне Беларра в ходе дебатов призвала правительство провести экстренное заседание Совета министров и уже на этой неделе утвердить указ о введении оружейного эмбарго. Она назвала происходящее в Газе «самой масштабной этнической чисткой XXI века», заявив, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «стал Гитлером нашего времени».

«Палестинцы не могут ждать дольше. Нетаньяху их убивает, бомбит, морит голодом и лишает медицинской помощи. Прекратите быть соучастниками геноцида Израиля в Газе», — сказала Беларра.

На этом фоне министр обороны Испании Маргарита Роблес, находясь в Брюсселе на заседании министров обороны и иностранных дел ЕС, заявила, что с 7 октября 2023 года Испания не ведет торговли оружием с Израилем. По ее словам, поставлялись только защитные средства — каски и бронежилеты — исключительно для нужд испанских сил безопасности.

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