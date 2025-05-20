Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Персидского залива — Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты — начинают переориентироваться с Китая на США. Об этом он рассказал, подводя итоги своего визита на Ближний Восток после встречи с республиканцами в Конгрессе.

«Мой визит был очень успешным. Мы вернулись с инвестиционными обещаниями на 5,1 трлн долларов. Это большая сделка для Соединенных Штатов», — подчеркнул Трамп.

По его словам, эти три государства являются самыми влиятельными и богатыми в регионе, и ранее они были «игнорированы» администрацией Джо Байдена.

«Но теперь они больше не идут к Китаю. Они любят нас. Мы тоже их любим. Мы позаботимся о них, а они — о нас», — заявил президент.

Трамп утверждает, что его дипломатические усилия помогли остановить рост китайского влияния в регионе.

«Китай собирался взять их под контроль. Если вы посмотрите на процессы в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, то очевидно, что Китай собирался захватить все», — сказал он.

Глава Белого дома также заявил, что в рамках визита были подписаны масштабные инвестиционные и оборонные соглашения со всеми тремя странами. По его словам, «другой президент США не смог бы заключить такие соглашения».

Поездка Дональда Трампа на Ближний Восток проходила с 13 по 16 мая. Он посетил Эр-Рияд, Доху и Абу-Даби, где провел переговоры с лидерами региона и подписал соглашения в различных сферах — от энергетики до обороны.